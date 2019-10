Elecciones 2019: denuncian graves irregularidades en el voto de argentinos en el exterior

Casi 400 mil argentinos viven en el exterior y, a partir de este año, tuvieron la posibilidad de votar mediante correo postal, además de la manera tradicional, únicamente para cargos nacionales. Desde distintos puntos del mundo se comunicaron con El Destape para denunciar serias irregularidades en la apertura de sobres y conteo de sufragios, lo que puso en duda miles de voluntades que llegarán desde otros países para elegir los próximos gobernantes de la Argentina.

Quienes viven en el fuera del país y figuran en el Registro de Electores Residentes en el Exterior votan a través de una boleta única (como la de la foto) y pueden votar sólo para cargos nacionales. O sea, presidente y vice, diputados y senadores correspondientes al último domicilio que registraron en la Argentina.

Boleta única para la votación en el exterior.

Sin embargo, el nuevo procedimiento se puso en duda cuando algunos fiscales del Frente de Todos (FdT) denunciaron que los sobres se abrieron sin su presencia, por lo que se perdió la trazabilidad del voto y se sembró una duda muy fuerte sobre miles de sufragios en todo el mundo.

Los apoderados del Frente de Todos comunicaron, este último jueves, irregularidades en los consulados de diferentes países y enumeraron que en Estocolmo "la embajadora se negó rotundamente a hacer el procedimiento con los votos por correo"; en Nueva York los fiscales partidarios "no pudieron acceder al procedimiento".

También señalaron que en La Haya "no está registrada la firma de todos los que votaron, por lo que no se puede fiscalizar la veracidad de la firma de la declaración jurada que va junto al voto". En el caso de Montevideo, "el consulado estaba cerrado".

A su vez, registraron problemas en Viena, donde "no había urna por lo que tuvieron que poner los sobres en una caja". En Londres, en tanto, "no se cargaron las firmas digitales por lo cual los votos no podrán computarse" y en Miami "no realizaron el procedimiento de recuento de sobres".

Desde Miami, Patricio Lino Centurión, uno de los fiscales del FdT, contó que el procedimiento de ese distrito consistió en tres sobres. El primero es el que contiene el voto, el más pequeño e igual al que se utilizará este domingo en nuestro país. Sin ninguna marca y completamente secreto. Éste va dentro de un segundo, más grande, con una declaración jurada para acreditar la identidad del votante y su firma. El mismo queda abierto y sin sellar. Los dos sobres se colocan dentro de uno más grande, con remitente, la dirección desde donde se manda y una estampilla.

Sobres, declaración jurada y boleta para votar en el exterior por correo postal.

Los residentes en el exterior tuvieron tiempo de mandar su voto por correo hasta el pasado 23 de octubre. Podían hacerlo bajo esa modalidad o enviarlo mediante un buzón, como se hacía con las cartas hace unos años. Según la normativa, los sobres "el jueves 24/10 a las 9:30 se procederá en la sede de cada representación consular a dar clausura formal al plazo de recepción de sobres de voto postal y a labrar el acta de sobres de devolución recibidos, encontrándose habilitada la observación de los fiscales partidarios presentes".

Lino Centurión aseguró a El Destape que el Frente de Todos envió a sus fiscales el jueves, pero les dijeron que los sobres se abrirían el domingo 27, por lo que no los dejaron quedarse y el procedimiento ocurrió igual. “El que se abrió es el sobre más grande”, dijo. Se trata del primero, el que tiene el remitente, la dirección de donde provino y la estampilla del correo.

Por eso, detalló que "la trazabilidad se pierde cuando en el consulado, sin los fiscales, abren el primer sobre con los remitentes y estampillas. Ese sobre ya no está. Para el domingo quedan para controlar el sobre con la declaración jurada, sin sellar, y el que contiene el voto".

Con la falta de ese sobre, "es muy fácil o falsificar la firma de una declaración jurada o cambiar el sobre del voto y poner uno de Cambiemos, por ejemplo", argumentó y aclaró: "El temor lo sembraron ellos, porque nosotros mandamos gente esa mañana y, con sus maniobras, la sacaron y estaban abriendo los sobres", por lo que ahora "no hay forma de corroborar fehacientemente que ese es el ciudadano que votó".

Traslado de los sobres con los votos de argentinos en el exterior.

A diferencia de la votación presencial en la que los fiscales piden el documento al ciudadano, le ven la cara y corroboran su identidad, el sufragio por correo necesita de la presencia de todos los materiales para poder comprobar esto. Lo que, dijo, desapareció con la ausencia del sobre más grande.

Los votos se computan por distritos (ya que el elector vota según su último domicilio en Argentina), por “sobres por devolución”, en referencia a los que se dirigen al consulado, y por “buzón”, que son los que los ciudadanos depositaron, a pie, en un buzón.

En Austria, Eslovenia y Eslovaquia se computaron 62 votos, en Nueva York 366 y en Miami 1579. Todos distritos en los que se registraron inconvenientes. Son casi 2000 votos que fueron puestos en duda ante estas irregularidades.

Acta de cierre de recepción de sobres de Miami, sin fiscales del Frente de Todos.

Ante esta grave situación que pone en juego miles de votos en el exterior, el Frente de Todos exigió que “se aclare la situación planteada con relación a la verificación de identidad de los remitentes” para poder desarrollar la elección con transparencia.

Denuncia del Frente de Todos por irregularidades en el exterior.