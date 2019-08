Elecciones 2019: Débora Plager cuestionaba al kirchnerismo con un dato falso y Cafiero la dejó en ridículo

La panelista de Intratables Débora Plager cuestionó a Mario Cafiero por el kirchnerismo con un dato falso y el referente del peronismo la desmintió al aire haciéndola pasar un papelón. El debate se dio en torno a la decisión de Mirtha Legrand de no llevar a su mesa a referentes de la oposición.

"Ayer miraba Intratables y la verdad que no podía entender a los que justificaban a Mirtha Legrand. La democracia nos costó mucho y la democracia es que circulen ideas, es escuchar al otro. Esa cultura democrática la tenemos que cuidar", afirmó Cafiero.

Como respuesta, Plager mintió al decir que Cafiero antes no cuestionó al gobierno anterior por "apropiarse de la televisión pública". En ese momento, el ex diputado dejó en claro que el dato que dijo era falso: "Si buscas mi registros en este programa vas a ver que yo critiqué 6,7,8 porque yo no forma parte del gobierno".