Elecciones 2019: Cambiemos usa la plata de los jubilados para la campaña

A través de Anses, el Gobierno entregó millones de créditos a jubilados y familias que son utilizados para pagar deuda y gastos corrientes. Esta maniobra fue usada por el Gobierno de Cambiemos en 2017 y lo mismo ocurre este año con el objetivo de ganar tiempo hasta octubre y buscar la reelección.



El portal oficialista La Nación, en una nota titulada “La reactivación llega en forma silenciosa”, explica el impacto de estas medidas para estimular el consumo: “Se entregaron hasta el pasado jueves prácticamente 2,5 millones de créditos, por un monto promedio de casi $35.000. Es decir que, en promedio, más del 20% de las familias del país recibieron un crédito”.



“Entre ellas, 570.000 jubilados, por un monto de unos $79.500 cada uno. Según el relevamiento de la Anses, el 83% de ese dinero va al consumo - 47% a reparaciones del hogar, 22% a alimentos y ropa- y el 17%, a pago de deudas”, asegura el artículo.

No obstante, las familias usan esos recursos para pagar gastos corrientes. En 2017 el Gobierno de Macri puso en marcha el mismo mecanismo de créditos Anses, los cuales, fueron utilizados para pagar viejos créditos además de alimentos, arreglos, etc.



A esto se suma que Cambiemos posterga la aplicación de nuevos tarifazos, pisa el precio del dólar con una tasa de interés alta y con el préstamo del FMI, esto sumado a paritarias que no le van a ganar a la inflación pero que permiten percibir cierta mejora. Todo estos datos influyen en la inflación que sigue siendo alta.

No son medidas de fondo, sino que el Gobierno compra tiempo para reactivar el ciclo económico. Después de las elecciones se espera un nuevo pico inflacionario y el riesgo de otra corrida cambiaria.

Macri y su equipo termina utilizando los recursos de Anses y el crédito del FMI para llegar a octubre y ser reelectos, ayudados por un blindaje mediático que no advierte esta situación.



Cabe recordar que en 2017 con la campaña “lo peor ya pasó”, una vez que ganaron las elecciones en octubre, en diciembre aplicaron una Reforma Previsional y el dólar se disparó.