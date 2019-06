Elecciones 2019: Camaño desmintió estar enojada con Massa y habló sobre los rumores de su candidatura

La diputada nacional Graciela Camaño visitó Salta y estuvo presente en Finca Las Costas, donde el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey brindó una conferencia de prensa junto al precandidato presidencial por Consenso 19, Roberto Lavagna. El Destape le preguntó respecto a su relación con Sergio Massa y acerca de los rumores sobre su postulación a gobernadora de la Provincia de Buenos Aires.

"Seguimos coherentemente en el mismo lugar que hace dos años", comenzó la legisladora y ex compañera de Massa hasta el cierre de alianzas. Al ser consultada sobre una posible candidatura, Camaño contestó que no están todavía hablando sobre ello aunque advirtió que "seguramente mañana va a haber un par de reuniones y el día miércoles se empezará a definir".

"Me interesa trabajar por mi país. No me interesa trabajar desde un lugar, lo dije con mucha claridad hace un tiempo. Voy a priorizar lo que haga más importante al espacio que estamos consolidando", agregó.

LEA MÁS Alberto Fernández y Sergio Massa harán Campaña juntos luego del cierre de listas

Además, la diputada aprovechó la oportunidad para resaltar la figura de Juan Manuel Urtubey y destacó que "Salta es una provincia que se puede considerar el paradigma del federalismo argentino". "Muchas veces siento sana envidia y con el gobernador hablábamos de los dirigentes que se movilizan a la Provincia para llevarse los cargos. Eso es impensado en Salta, que venga alguien que no sea de Salta a presentarse como candidato".

Por último, Camaño se refirió a su ex compañero de espacio, el líder del Frente Renovador, de quien se distanció en los últimos días luego de que se confirmara su pase al Frente de Todos: "La relación con Massa es perfecta. En términos personales, con mis amigos no me peleo por política".