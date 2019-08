Elecciones 2019: Alberto Fernández reveló que el único que lo llamó fue Frigerio

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, reveló que el único llamado que recibió del Gobierno fue de parte de Rogelio Frigerio, ministro del Interior, y que la debacle económica post PASO es culpa de "un Gobierno que no dice la verdad sobre la economía".

Fernández habló brevemente con la prensa tras una reunión con Cristina Kirchner, su compañera de fórmula, Axel Kicillof, que irá por la gobernación bonaerense, y Matías Lammens, postulante a la Jefatura de Gobierno porteña: "No nos habíamos visto ayer, simplemente repasamos todo" lo que ocurrió en las elecciones. El candidato contó cuál es el estado de ánimo del Frente y dijo que están "contentos, disfrutando la decisión de la gente del cariño de la gente".

LEA MÁS Alberto Fernández: “Que Macri no se duerma porque tiene que gobernar hasta diciembre”

Consultado sobre un llamado de parte de Mauricio Macri, tras la victoria del Frente de Todos, Fernández respondió: "No me llamó en todos estos años, no creo que tenga que llamarme ahora. El único que me llamó fue Frigerio".

Asimismo, se le preguntó sobre si aceptaría una invitación de Mauricio Macri tras el el contundente triunfo de ayer. "El Gobierno nunca convocó a nadie, no sé porqué va a convocar ahora", apuntó.

El ex Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner no eludió la fuerte devaluación de este lunes y analizó que "es lo que pasa cuando un gobierno, durante tanto tiempo, no dice la verdad sobre la economía y un día la verdad se aparece".

Pese al abultado resultado y abrumadora diferencia que sacó frente al oficialismo, Fernández llevó calma: "Estamos empezando una campaña nuevamente, el gobierno tiene que gobernar, nosotros somos oposición. Le proponemos a los argentinos una alternativa y es lo que vamos a hacer".