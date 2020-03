El violento de Vicente López que incumplió la cuarentena por coronavirus justificó la golpiza al guardia del edificio

El hombre que atacó al vigilador de su edificio porque lo intimó a hacer cuarentena, Miguel Ángel Paz, reconoció que incumplió el aislamiento social exigido por el gobierno nacional, admitió que tuvo una "mala reacción" al golpear brutalmente al guardia de seguridad y ahora la fiscalía pedirá su detención.

Ante el fiscal Martín Gómez, de la UFI de Vicente López Este, Paz aseguró que la golpiza que le propinó a Gustavo Granucci, el empleado del edificio, "fue una mala reacción" y contó que bajó a "explicarle los puntos" (sic) cuando se enteró que lo "iba a denunciar" por no respetar la cuarentena. Según su testimonio, lo llamó por teléfono para pedirle que no lo hiciera pero como notó que no le "daba pelota", bajó a hablar con él.

Paz volvió de Estados Unidos el jueves y no cumplió con el aislamiento ordenado por el Gobierno. Ante esta situación, el vigilador informó que lo denunciaría, como pidió el Ejecutivo, lo que motivó su brutal reacción.

Tras la indagatoria, que debió tomarse mediante videoconferencia para preservar la salud del personal judicial, se conoció que el fiscal pedirá la detención domiciliaria del hombre por "la trascendencia del hecho y la gravedad de la situación", acusado de lesiones y amenazas contra Granucci.

Paz no presenta síntomas de la enfermedad pero debe cumplir con las dos semanas de aislamiento porque volvió a la Argentina el 12 de marzo, tras viajar a un país de riesgo como Estados Unidos. Según la empresa de seguridad del edificio Rosales Park Tower, donde ocurrió el incidente, el hombre violó la cuarentena al menos tres veces, tal como publicó Infobae.

Por disposición del gobierno nacional, quienes violen el aislamiento preventivo deben ser denunciados por delitos contra la protección de la salud en general y de desobediencia, previstos en el Código Penal.