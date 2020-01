El video lujoso de Macri en medio de la crisis: un partido de tenis entre montañas y lagos

El expresidente Mauricio Macri ya lleva más de un mes de vacaciones en la Patagonia argentina. El mandatario que dejó el poder el 10 de diciembre en medio de una grave crisis económica por las políticas económicas de su gobierno se encuentra en un descanso de lujo y aprovechó para jugar al tenis rodeado de montañas y lagunas del sur del país, según un video al que accedió El Destape.

EL VIDEO

"Si no me mató el estrés que me generó este trabajo, tampoco hay que abusar", fue una de las últimas frases que dejó Macri a periodistas en la Casa Rosada a horas de dejar el Gobierno. Después de pasarle el mando a Alberto Fernández en el Congreso, Macri se dedicó a vacacionar. Primero fue en la quinta familiar de Los Abrojos, en Los Polvorines, donde pasaba los fines de semana junto a su compañera Juliana Awada y su hija Antonia. Desde que dejó la Quinta de Olivos se encuentra buscando vivienda para vivir. Según pudo averiguar El Destape, el destino sería un barrio privado de La Horqueta (San Isidro).

Luego decidió viajar a Qatar a ver el Mundial de Clubes a finales de diciembre mientras el país se encontraba en emergencia económica con el presidente Fernández tomando una serie de medidas para intentar paliar la pobreza que roza el 40% y la inflación del 54% que dejó el Gobierno de Cambiemos . A su vuelta de Medio Oriente, el expresidente viajó a Villa La Angostura, donde se encuentra hace más de un mes con su familia. Hace días, Awada posteó la primera imagen que se ve de Macri desde que se fue de la Casa de Gobierno.

Este portal accedió a imágenes donde se encuentra Macri jugando al tenis. Un paisaje impactante donde se ve al fondo la península de Quetrihue. Allí se encuentra el famoso Bosque de Arrayanes. Todo enmarcado por la cordillera de Los Andes. Y para terminar el cuadro: el bello Lago Nahuel Huapi. En esa cancha de polvo de ladrillo que está detrás de un resort de Villa La Angostura y en torso desnudo, el ex mandatario jugó a uno de sus deportes favoritos y que en 2017 le lesionó un tobillo. Esta vez salió ileso.

Estas imágenes fueron tomadas el miércoles pasado por una militante política que vive en la zona y se enteró que estaba Macri jugando al tenis en una cancha cercana. Llevó una imagen de Milagro Sala y le reclamó "por los presos políticos y por las políticas que destruyeron el país y a los compatriotas".

En diálogo con El Destape, esta mujer (que el portal prefiere no dar su nombre para preservar su identidad) relató: "La protesta fue totalmente pacífica. Yo estaba con mis hijos menores. Y el expresidente me increpó. '¡Bueno, listo, ya está, señora!', me gritó. E inmediatamente vinieron sus custodios a disuadirme. Y me pidieron que me vaya. Charlé con ellos. Y les dije que me iba a retirar porque lo había acordado con ellos. Por esa persona que estaba ahí jugando al tenis no, porque no le había cumplido nada al pueblo argentino", contó. "Me retiré en el más absoluto silencio", cerró.

Según un relevamiento realizado por El Destape en noviembre de 2019, Macri sumó 146 días de descanso en sus cuatro años como Presidente. De los cuales 36 se los tomó en 2019. Para dimensionar los números, el mandatario se tomó más de un mes de vacaciones por año. En promedio, un trabajador formal solo tiene 14 días por año.