Lamentable meme de Eduardo Feinmann contra Ofelia Fernández

Se sabe que Eduardo Feinmann es un periodista ultramacrista que constantemente genera malestar con sus declaraciones. Pasó en Radio Rivadavia, en horas de la tarde de este viernes, mientras entrevistaba a Pablo Zurro (intendente de Pehuajó). Pero ahora, volvió a arremeter contra Ofelia Fernández. Y lo hizo con un lamentablemente.

Sin emitir comentario, Feinmann sólo se limitó a compartir en Twitter una imagen en donde puede observarse a la legisladora del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires. En la misma se observa un panorama de "relato/realidad". En un cuadro, Ofelia Fernández se proclama como una ciudadana anti-sistema.

En el otro cuadro, puede observarse a la joven política con una notebook y un celular de reconocida marca. El hecho es que Feinmann no supo distinguir a qué se alude cuando una persona se muestra contra el sistema. Lo que se cuestiona no es el producto, no el modo de producción. Se cuestiona a los capitalistas, que consiguen grandes plusvalías a costa del trabajo a destajo de sus trabajadores. Eso es lo cuestionable.