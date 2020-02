El irresponsable editorial de Jonatan Viale sobre el coronavirus para generar paranoia

El periodista Jonatan Viale le dedicó su editorial al coronavirus con un mensaje irresponsable para generar paranoia entre los argentinos. Pese que desde el Ministerio de Salud confirmaron que no hay casos del virus y que en este momento otras enfermedades son las que preocupan al Estado, como el dengue, el sarampión y la influenza, el periodista macrista se encargó de inyectar miedo a través de su columna de opinión.

"Los funcionarios que hablan no te transmiten tranquilidad. Ayer poníamos la imagen del viceministro de Salud de Irán todo transpirado diciendo que está todo bien. El tipo está enfermo, tiene coronavirus y hoy el capo de la OMS dice tranquilamente que el mundo no está preparado para este virus", aseguró en la apertura de su programa Realidad Aumentada. Y continuó: "Si Japón, el país más limpio y ordenado del mundo con una fobia de la limpieza, no está preparado para hacer los Juegos Olímpicos, ¿por casa cómo andamos?".

"Es muy probable que el terror te parezca exagerado, que digas '¿estos pibes que están haciendo hablando tanto de Coronavirus, de aeropuertos cerrados, de cruceros rechazados en las costas, de ciudades enteras fumigadas, de congresos cancelados?'. Te puede parecer amarillo, lo entiendo, Pero ese pánico nos guste o no termina funcionando como el único sistema de prevención en un país como este y en un mundo tan globalizado", aseguró. Luego repasó una nota publicada por Ámbito Financiero, en la que el medio asegura que "para 2021 entre el 40% y el 70% del mundo estará afectado por el coronavirus".

"La mayoría van a tener síntomas leves pero no importa, hay que estar atentos. Estar atentos no significa que estemos todos con pánico, es estar atentos. Pero ¿cuán preparada está la Argentina para enfrentar la propagación del coronavirus?", se preguntó.

"Somos Argentina con todo lo que eso implica. La Argentina de la AMIA, de Nisman, de LAPA. Un país endeble, frágil", afirmó antes de opinar que "estamos complicados".