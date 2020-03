El irónico tuit del creador de Game of Thrones sobre el coronavirus y el pedido de sus seguidores

El escritor de Game of Thrones, George R.R Martin, escribe la sexta entrega de la saga mientras se encuentra en cuarentena. Días extraños será el título del libro, según anunció en su blog, en el que aseguró estar en buen estado de salud. El escritor es grupo de riesgo por su edad y enfermedades preexistentes, así que debe aislarse de forma obligada. Además del esperado anuncio, Martin lanzó un sorpresivo tuit que fue velozmente replicado por todos sus fans.

"2020 está dirigido por mí", tuiteó George R.R Martin, en medio de una ola de infectados a lo largo y ancho del mundo. La red social del escritor se llenó de mensajes, pidiéndole, entre otras cosas, "que no muera sin antes terminar el libro". El irónico mensaje del ideólogo de la exitosa serie de HBO se basa en lo impredecible del virus a la hora de infectar y matar humanos, algo que los personajes de sus libros conocen muy bien. A Martin no le tiembla el pulso cuando de matar personajes se trata, ahí reside el amor-odio de sus fans.

2020 was directed by me. — George RR Martin (@GRRM) March 18, 2020

La noticia del sexto libro de Game of Thrones contentó a muchos que quedaron desencantados por la conclusión de la adaptación televisiva y de ver como HBO postergó indefinidamente el spin-off de la serie. "Para aquellos de ustedes que pueden estar preocupados por mí personalmente... sí, soy consciente que estoy dentro de la población más vulnerable por mi edad y condición física", escribió el novelista en su blog. "Pero me siento bien en éste momento y estamos tomando todas las precauciones posibles. Estoy sólo, en un lugar remoto y aislado, atendido por uno de mis empleados, y no voy a ir a la ciudad ni ver a nadie", siguió.

"La verdad sea dicha, paso más tiempo en Westeros que en el mundo real. Estoy escribiendo todos los días. Las cosas son sombrías en los Siete Reinos, pero tal vez no sean tan sombrías como pueden llegar a ser aquí. Algunos días cuando veo las noticias siento que estamos viviendo en una novela de ciencia ficción. Pero, por desgracia, no es una de las novelas con las que soñaba cuando era niño, las que tienen ciudades en la Luna, colonias en Marte, coches voladores y robots domésticos programados con Las Tres Leyes [de Isaac Asimov]. Nunca me gustaron las historias de pandemia. Esperemos que todos pasemos por esto sanos y salvos. Cuídense amigos, más vale prevenir que curar", concluyó Martin, en medio de la crisis por el Covid-19.

Ayer, se confirmó que Kristofer Hivju, que interpretaba a Tormund en Game of Thrones, contrajo coronavirus. Una triste noticia que lamentaron todos los seriéfilos del universo.