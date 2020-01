El explosivo cruce entre Hugo Balassone y Martín Arévalo luego de difamar a Juan Román Riquelme al aire de La Red

Hugo Balassone explotó contra Martín Arévalo al aire de Radio La Red. Uno de los conductores del programa De una otro buen momento se enojó en demasía luego de que el cronista de Boca Juniors difamara a Juan Román Riquelme en vivo. Todo comenzó a raíz de un cuestionamiento sobre la reorganización del cuerpo médico 'xeneize' encabezado por el ídolo devenido en vicepresidente 2°.

Según contó Balassone, la idea de Juan Román Riquelme busca que los futbolistas se recuperen de sus lesiones dentro del club y no recurran a profesionales externos. Fue allí donde Arévalo retrucó: "No hablemos de recuperación interior porque Riquelme no pregonaba con el ejemplo". Fue entonces cuando surgió el nombre de Rubén Araguas, kinesiólogo que perteneció a Boca en la época en que el enganche aún era profesional.

"Araguas me dice a mí que Riquelme es de los futbolístas que más códigos tuvo con él", enfatizó Balassone, y Arévalo contestó: "Araguas tiene una pésima relación con Riquelme". Luego de ello, se desató la acalorada discusión.

El diálogo de la discusión entre Balassone y Arévalo al aire de La Red:

Balassone: -Mentira, querés difamar a Riquelme con cualquier cosa.

Arévalo: -¿Cómo difamando? Yo estoy informando. Si querés llamalo a Araguas y ponelo al aire. Te estoy contando los cambios que se vienen en Boca, Hugo. Son todas noticias que surgen.

B: -¿Está mal que cambien el cuerpo médico? Riquelme tiene que armar Boca como quiere él. Si quiere poner al perro Pluto en la cuarta, lo tiene que poner.

A: -Está perfecto, y yo estoy para describirlo.

B: -Estás para enojarte, estás enojado.

A: -¡No estoy enojado! Sólo estoy contando que está poniendo a un kinesiólogo de extrema confianza de él como cabeza, y a los otros que llevan tanto tiempo trabajando los va corriendo. La idea es echarlos, pero con el tema de la doble indemnización los van reubicando.