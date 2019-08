El enojo de Mirtha Legrand por las acusaciones sobre una deuda con su cirujano

La conductora de televisión Mirtha Legrand quedó envuelta en medio de la polémica por la información que brindaron en el programa Intrusos, que aseguraba que la diva mantenía una deuda de 20 mil dólares con el cirujano que la operó meses atrás por una brida intestinal.

Ante esta situación, en el programa "Todas las Tardes" de Net tv entrevistaron a la diva y le preguntaron sobre la supuesta deuda con el equipo médico.

LEA MÁS Casero salió a cruzar al Indio Solari y defendió a Cambiemos

“Fue muy desagradable, no sé de dónde salió esa información, es una infamia. ¿Te imaginás que me operan y yo no le voy a pagar al cirujano? Increíble, no se puede creer una cosa semejante”, aclaró la artista ultramacrista. “Con el doctor hablé ayer y me lo negó totalmente. “Nosotros jamás dijimos nada”, me dijo”, agregó la diva ante semejante acusación.