El emotivo pedido del Indio Solari para que se respete la cuarentena

Tras el anuncio de Alberto Fernández, con el que confirmó la cuarentena obligatoria por diez días, el Indio Solari compartió un mensaje de apoyo a la medida impuesta.

En los últimos días, gran cantidad de famosos y figuras reconocidas apoyaron las recomendaciones del Gobierno de permanecer en las casas. Es sabido que el Indio tiene un público masivo y que sus anuncios son escuchados por miles de personas. Por este motivo, el cantante compartió un mensaje de urgencia para concientizar a la sociedad sobre la pandemia de Coronavirus y pedir que se escuche a Alberto Fernández.

"Estoy comunicándome con ustedes para sumarme a la campaña que esta propiciando el Gobierno a través de la autoridad sanitaria con respecto al virus Coronavirus que ha hecho tanto daño", comenzó diciendo el Indio y destacó que "en Europa están muriendo miles de personas y entonces es algo para tomarlo en serio".

"En serio significa que cuando nos recomiendan el aislamiento o la cuarentena, no lo tomemos como si fuera un periodo de vacaciones", expresó el cantante, repitiendo la aclaración que hizo el Presidente días atrás: "No son vacaciones"."El asunto es estar a cierta distancia de la gente para que no progrese esta epidemia", agregó el Indio.

"Les pido por favor que tomen las consignas de las autoridades sanitarias, las cumplan y esperemos tener más suerte o que se hagan más efectivos en la lucha contra este flagelo que está haciendo tanto daño", finalizó diciendo y agradeció a las personas por prestarle atención.