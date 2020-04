El emotivo mensaje de Mónica García de la Fuente, pareja de Amado Boudou, tras el otorgamiento de la prisión domiciliaria

Mónica Garcia de la Fuente escribió un mensaje de agradecimiento luego de que el Tribunal Oral Federal 4 le otorgara la prisión domiciliaria a su pareja, el ex vicepresidente Amado Boudou.

"Hoy x fin 3 Boudous duermen junto a mí... díganme si no soy la mujer + afortunada del mundo? NO podía no darles las gracias a todxs lxs q me han acompañado en esta lucha, no ha terminado pero estamos más cerca y Gracias", escribió en la red social Twitter.

Boudou quedó bajo el Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, luego de que un fallo del juez Daniel Horacio Obligado le otorgara la prisión domiciliaria por el riesgo que corre dentro de la cárcel por el coronavirus.

“Considero que se ha demostrado de qué modo y manera la emergencia sanitaria de pandemia Covid-19, incrementa los riesgos personasles del condenado Amado Boudou en relación a su núcleo familiar conviviente, por lo que en este contexto situacional habrá de morigerar su encuerro, tornando el penitanciario en domiciliario”, afirmó el magistrado.

En una entrevista con El Destape Radio, el abogado de Boudou afirmó que el ex funcionario llegó a su casa el lunes por la noche y que pasó la noche junto a sus hijos. Además adelantó que buscarán que se anule la condena contra el ex vicepresidente.

"Nosotros seguimos reclamando que la condena a Boudou se anule y que se investiguen las irregularidades", sostuvo Rúa, quien recordó que en el juicio declaró como testigo clave Alejandro Vandenbroele, quien cobró una millonaria suma de dinero para incriminar a Boudou.

“La condena a Boudou fue dictada por un tribunal de manera irregular y con la injerencia delictiva del poder político y el testimonio de Vandenbroele", sostuvo.