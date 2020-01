El Destape fue el medio argentino que más creció en 2019

El número es enorme. El Destape creció 415% a lo largo de todo 2019. Estos resultados se dan en el marco de un crecimiento sostenido por parte del sitio durante el último tiempo.

Tal como indica la última medición publicada por la consultora comScore -una compañía de investigación de marketing que recopila datos de audiencia por muestreo-, El Destape está por encima de Clarín, Infobae, La Nación, Página 12, Perfil y TN, entre otros. El crecimiento de más de 400% no solo pone a nuestro sitio en un lugar de privilegio, si no también refleja el trabajo hecho durante todos estos años en los que decidimos armar un medio para el pueblo financiado por el aporte de nuestra comunidad.

No es un dato menor destacar que El Destape es uno de los pocos medios nativos digitales de este conteo. Nuestro sitio no nació como la versión digital de un diario o un canal de televisión, si no que somos un proyecto creado en Internet para (y por) las nuevas generaciones.

Además, hay que recordar que El Destape no es solo la versión web sino que también están los programas en YouTube conducidos por Roberto Navarro, Jonathan Heguier (Alta Data) y Carla Pelliza (El Destape Extra) y la radio. Con respecto a esto último, desde el 9 de diciembre hay nueva programación y un nuevo dial: la FM 107.3.

El Destape fue, por lejos, el portal que más creció en 2019.

Gracias!!!! pic.twitter.com/ymcsdQ4T5c — Roberto Navarro (@robdnavarro) January 30, 2020

Todo este trabajo de jóvenes periodistas, redactores y productores es posible gracias a nuestros suscriptores que mes a mes aportan para que El Destape siga creciendo. Al mismo tiempo, el acompañamiento de nuestra audiencia es fundamental para nuestro crecimiento. Estos resultados son una muestra de cómo el trabajo colectivo dan sus frutos y todo lo que aún resta crecer, en conjunto.

