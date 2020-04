El delirante "cuento" de Jonatan Viale para criticar al Gobierno por la compra de alimentos

Tras la polémica que se generó por la operación de medios como La Nación sobre lo que pagó el Ministerio de Desarrollo Social por la compra de alimentos para distribuir, Jonatan Viale aprovechó su editorial en Radio La Red para cuestionar la medida. El periodista macrista relató un delirante cuento al aire y aseguró que hubo "un chancho corrupto".

Pese a que el Gobierno explicó cómo es el proceso de licitación, como así también Alberto Fernández confirmó que no se harán efectivos los pagos de productos que excedan los precios máximos fijados por el Estado, Viale aseguró que ya hubo una compra y que el presidente

En ese sentido, utilizó una historia infantil para criticar las compras de arroz, azúcar, aceite, lentejas y fideos para distribuir entre población vulnerable.

"Había una vez un ladrón que se llamaba Pedro y le gustaba robar todo tipo de cosas: dinero, collares, anillos, relojes. Resulta que siempre iba acompañado de su chancho, Antonio. En el primer asalto a una joven mujer, le roba un anillo de oro y lo guarda en la oreja del cerdo", contó.

Y continuó: "Un día la policía lo agarra infraganti, lo detiene a Pedro y a su mascota. Le dicen 'inspección de rutina' pero no encuentran nada. Cuando el cerdo se sacude echa al piso todo lo que había robado el delincuente. Pregunta el policía: '¿qué es todo esto?'. No son sus pertenencias, obviamente es todo robado. El ladrón responde: 'la culpa no es mía, el ladrón es el chancho'".

"La culpa no es del chancho sino de quien le da de comer", cuenta Viale y continúa: "Es una estrategia bastante obvia del gobierno. Tengo una noticia para el presidente: la culpa la tiene el que abastece al chancho corrupto".

"Está claro que el sistema de compras salpica de mugre y que el ministro Daniel Arroyo y el presidente saben perfectamente lo que pasó", opinó.