El consejo de Marcelo Longobardi a Jorge Lanata por la crisis económica

El periodista macrista Marcelo Longobardi le recomendó a su colega de Radio Mitre, el también oficialista Jorge Lanta, que aún puede "rajar" del país para evitar las crisis económica.

"Vos estás a tiempo de rajar en este momento. El horno no está para bollos y vos vendrías a ser el bollo", le recomendó Longobardi a su compañero.

En el pase entre Cada mañana y Lanata sin filtro, el también conductor de El Trece destacó que era un día "complicado" y preguntó a la mesa si "¿no alcanza la guita?", en referencia a las obligaciones de pago del gobierno y el constante aumento del dólar.

Allí intervino el columnista Guillermo 'Willy' Kohan y apuntó que "si no entran ya" los 5400 millones de dólares del próximo desembolso del FMI "habría problemas, efectivamente". En esa línea, resaltó: "No alcanza la guita en el caso de que los que le prestaron dólares a corto plazo al Gobierno no se lo renueven, que es lo que puede pasar esta semana".

El debate derivó en las marchas que se sucedieron durante toda la mañana y parte de la tarde en el centro porteño y luego en la escalada del Riesgo País, donde a Lanata se le escapó una frase poco feliz: "Peor era esta mañana que estaba en 2001, era toda una metáfora. Prefiero que siga subiendo y no que sea 2001".