El bombazo de Jorge Amor Ameal contra Daniel Angelici por la Superfinal entre River y Boca por la Copa Libertadores

Por primea vez desde que es el mandamás de Boca, Jorge Amor Ameal se refirió a la Superfinal de la Copa Libertadores y disparó munición gruesa contra Daniel Angelici por su actuación tras los incidentes en el Monumental.

Luego de que el TAS resolviera la apelación del 'Xeneize' iniciada por Angelici y confirmara al 'Millo' como el campeón de aquella definición, Ameal habló de los hechos ocurridos a partir del ataque al micro boquense en Núñez y explicó qué hubiera hecho si estaba al mando de la entidad.

"Si yo estaba a cargo, volvíamos a La Bombonera, nos declarábamos campeones y que después lo discutan otros", aseguró. El Presidente fue tajante y remarcó que "dados los antecedentes que habían pasado", Boca daba "la vuelta en la Bombonera"

"De derecho, se discutía después. Lo que se vio fue que los jugadores de Boca fueron agredidos, algo que era determinante para que no se juegue ni en Madrid. La Libertadores de América en Madrid no era serio. Demasiado irregular fue todo. Acá se metió la política partidaria, no intervino sólo lo deportivo", afirmó en declaraciones a La Oral Deportiva.

Y enfatizó: "Si hubiéramos intervenido en lo deportivo, los dirigentes hubieran dado todo por terminado. Si yo era presidente, volvíamos a La Bombonera, nos declarábamos campeones y que después lo discuta otro".

Sobre el fallo del TAS, Ameal indicó que "nunca" tuvo expectativas de que le dieran el título a Boca. "Hablaban de 10 a 20 millones de dólares de resarcimiento, pero fue lo mismo que encontramos puertas hacia adentro de nuestra economía. Lo tomamos con normalidad, hablamos con nuestros abogados pero no arriesgaremos dinero", completó.