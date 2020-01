El bochornoso saludo de cumpleaños de Olé a Leonardo Ponzio

El diario deportivo Olé intentó desearle feliz cumpleaños al mediocampista de River Leonardo Ponzio, pero lo hizo recordando un hecho poco feliz y fue muy criticado en las redes.

El capitán del 'Millonario' cumplió 38 años y las redes sociales fueron el ámbito elegido para desearle felicidades. Incluso intentó sumarse Olé, aunque con una nefasta publicación en su cuenta de Twitter.

"Un hombre que verdaderamente dejó la sangre por sus colores", afirmó el periódico del Grupo Clarín en sus redes. Lo polémico del posteo, fueron las fotos, donde el diario recordó el partido que Ponzio culminó con su pantalón lleno de sangre, debido sufría hemorroides.

Sobre ese encuentro frente a Boca Unidos en la Primera B Nacional, el jugador afirmó: "En el momento no pensaba en salir de la cancha. Sentí que sangraba pero no había perdido fuerza ni nada, sentía que me caía por el esfuerzo pero después pasaba".