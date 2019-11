Eddie Murphy se alinea a Netflix para revivir el clásico "Un detective suelto en Hollywood 4"

Parece que Eddie Murphy y Netflix estrecharon lazos firmes, y luego de cosechar el elogio de la crítica con Dolemite is My Name (2019), prepara un nuevo especial de stand up y una continuación de la saga Un Detective suelto en Hollywood 4. Todo con el aval, el apoyo y la plata de papá Netflix.

Deadline reveló que Netflix adquirió de Paramount Pictures los derechos para hacer una nueva secuela de una de las películas más recordadas del actor, con Jerry Bruckheimer como productor. El estudio está trabajando en la historia desde hace tiempo sin llegar a buen puerto. La llegada de la plataforma al terreno se ofrece como el salvavidas necesario para fortalecer la idea y llevarla a cabo.

Luego de dos penosas continuaciones, Un Detective suelto en Hollywood apunta al estrellato, y los planes de la Netflix son ambiciosos: ya se comenta la posibilidad de una secuela más en caso de conseguir buena repercusión. Por el momento se desconoce la trama y el elenco que acompañará a Eddie Murphy. ¿Alcanzará con apelar a la nostalgia? La expectativa de los seguidores es alta.

Los seguidores del actor podrán disfrutar Dolemite is my Name, una biografía acerca del artista Rudy Ray Moore, ubicada en los años 70, y prepararse para el retorno triunfal o la muerte definitiva del popular detective Alex Foley.

Dejamos el tráiler de lo nuevo de Murphy para Netflix: