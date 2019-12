Diego Maradona se quebró al hablar de sus Doña Tota y Don Diego

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Maradona, recordó a sus padres, Don Diego y Doña Tota, en el Líbero vs, el segmento del programa de TyC Sports, y aseguró que "daría todo" por volverlos a ver.

"Nunca dejé de ser feliz. El tema es que se me fueron mis dos viejitos, ese es el único problema. Después, lo que me robaron, lo que me sacaron, lo que me siguen sacando no me importa. Daría todo lo que tengo hoy por que mi vieja se aparezca por esa puerta", aseguró Diego con la voz quebrada. Y señaló: "Me crié con amor, ni con bicicletas, ni con asfalto, ni con patio de baldosas. Yo tenía un patio de tierra y comíamos y nos íbamos a acostar ocho en una pieza"

PAREN TODO: acá está el momento más emocionante del #LíberoVSMaradona. pic.twitter.com/eo0CCVcuO0 — TyC Sports (@TyCSports) December 17, 2019

El ex jugador también consideró que era el "mimado" de sus padres y eso enojaba a sus hermanas. El DT recordó que "se volvían locas las cuatro grandes" porque su madre le preguntaba que quería comer y él respondía "lo que haya, mamá", por lo que Doña Tota siempre le reservaba una porción mejor.

"Carne comíamos solamente cuando cobraba papá. Todos los 4 cobraba el sueldo y ese día comíamos milanesas a la napolitana", rememoró.