Desopilante: Tinelli contó cómo se esguinzó un tobillo por una caída

El conductor de ShowMatch, Marcelo Tinelli, contó el insólito accidente que vivió en un café y que terminó con un esguince de tobillo. La anécdota provocó risas y el asunto quedó en la nada, pero parece que el accidente fue más grave de lo que se creyó, y fue el mismo conductor quien dio más detalles.

Aprovechando un video del ensayo de folclore de Federico Bal y Lourdes Sánchez, donde se la ve a la bailarina tropezando con la pollera de su vestido y yéndose de cara al suelo, el conductor contó cómo fue el percance que le provocó un esguince de tobillo del que todavía se está recuperando.

"Se me quedó dormida la pierna. Estuve una hora con la pierna cruzada mirando el teléfono y, cuando me levanté, es como que no tenía la gamba. Se me dobló el pie, caí contra un tacho y me agarré de una columna mientras todos se me c... de risa. Vinieron dos chicas que me dijeron: '¿Querés que llamemos a un médico?', y ahí reaccioné y dije: '¿Qué medico? Si estoy bárbaro'. E intenté dar otro paso con la pierna izquierda, que seguía dormida y me volvía caer sobre un cesto de café y me agarré de las dos chicas", relató el conductor.

A pesar del humor, el accidente lo llevó a una clínica: "Salí caminando con un dolor... Pero con una actitud tremenda. Caminé una cuadra y le dije a mi hijo: ' Llevame a la clínica porque me muero'. Me hicieron una resonancia y me confirmaron que me había hecho un esguince".