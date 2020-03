Resúmen de la Semana: Del Plan Burundi a la Tarjeta Alimentaria Black para #LosConTierra

Durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Alberto Fernández anunció que se investigaría la deuda contraída durante los 4 años de gobierno de Cambiemos, y evocó un “Nunca más” al endeudamiento insostenible, lo que pareció injusto a muchos economistas serios. En efecto, sin endeudamiento insostenible, la Argentina se vería obligada a cobrar impuestos más altos, como ocurre en los países serios, y todos sabemos que lo que se debe hacer con dichos países es ponerlos como ejemplo pero jamás imitarlos. Es el famoso Plan Burundi: lograr la riqueza y equidad de Alemania con la presión fiscal, el gasto público y las leyes laborales de Burundi.

El presidente también anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley de legalización del aborto. Esa iniciativa indignó a quienes están en contra de su legalización pero también a algunos que están a favor, como nuestra izquierda Boutique, que denunció a Fernández, aún sin conocer el proyecto que presentará, ya que no usó el de ese sector político. Ese episodio nos hizo recordar no sin cierta nostalgia cuando, en el mismo estudio de TN, Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat, denunciaba al kirchnerismo por aumentar los sueldos, mientras Néstor Pitrola del PO acusaba a ese mismo kirchnerismo de reducirlos, pero ambos acordaban en lo esencial: CFK era lo peor.

Alberto Fernández anunció también el envío al Congreso de un proyecto de reforma de la Justicia Federal que “impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho” y ponga freno a “la utilización política de la Justicia”, es decir, limitar a nuestra #JusticiaFabioZerpa, de máxima creatividad.

Previsiblemente, La Nación y Clarín, grandes aliados de la justicia a la carta de Comodoro Py, criticaron el proyecto, aún sin conocerlo en detalle. Pero, al igual que en el caso del aborto, el Presidente indignó también a algunas personalidades que han criticado el funcionamiento de esa misma justicia. En una entrevista a La Nación, el ineludible Roberto Gargarella consideró que el objetivo de la reforma es terminar con los juicios contra la corrupción kirchnerista. Consultado sobre el lawfare, es decir, la persecución política a través de jueces y fiscales, Gargarella contestó: “me parece completamente ridículo. Tiene exactamente la misma estructura que la idea que se usaba en los años 50 de la sinarquía y la conspiración judía”. Sobre el abuso del encarcelamiento preventivo, explicó, luego de elogiar la figura del arrepentido,“estaba el riesgo de usar ligera o arbitrariamente las prisiones preventivas, pero esas son las anomalías esperables también en cualquier programa de distribución económica.”

En el fondo, Gargarella tiene razón: terminar preso arbitrariamente es uno de los tantos riesgos que conlleva la condición de kirchnerista.

En su programa Odisea Argentina, Carlos Pagni hizo referencia al lawfare que según Gargarella no existe, explicando que el anuncio de una publicación en La Nación incentivó a ciertos jueces a dictar la prisión preventiva a algunos procesados kirchneristas y por eso Ricardo Jaime terminó en la cárcel a principios de 2016. Al día siguiente, Pagni desmintió a Pagni y explicó que La Nación no buscó presionar a los jueces. Tal vez los pobres jueces se sintieron presionados sin que La Nación lo buscara. Una especie de presión autoinfligida o sensación de presión.

En todo caso, es razonable que el hecho de que unos cuantos ex funcionarios o empresarios de medios no alineados con el gobierno de Cambiemos hayan padecido juicios amañados y preventivas abusivas no indigne a nuestras almas de cristal garantistas, siempre proclives a indignarse. Al fin y al cabo, las víctimas son en su mayoría kirchneristas confesos.

En Jujuy, una marcha a favor de la independencia de la justicia fue encabezada por Gerardo I, Visir de la Puna, Maharajá del Potosí, Marqués de Ledesma, León de Tilcara, Apóstol de La Paz, Zar de los Siete colores, Califa de Humahuaca, Martillo de Herejes, Coloso de Atacama, Protector de la Justicia, Orgullo Radical y Azote de Dios. El monarca llevó a sus jueces, a quienes ordenó a los gritos que fueran independientes de su divina voluntad. Los magistrados se arrojaron a sus pies y juraron acatar la orden, lo que despejó cualquier duda sobre la independencia de sus fallos futuros.

Pero lo más significativo de estos días fue que, pese a las promesas de volver mejores, vemos con dolor que reapareció la Argentina de la grieta y del enfrentamiento fratricida. Es por eso que desde esta columna en El Destape lanzamos un grito de alarma: ¿por qué los ricos, que son tan pocos, deberían pagar más impuestos que los pobres, que son un montón? Además, vemos que una vez más el Estado sólo focaliza sobre el aspecto material de esos ricos y no tiene en cuenta su riqueza espiritual, que podrían compartir de buen grado con el resto de la ciudadanía pero que nadie parece percibir. Sin dudarlo un instante, llamamos a apoyar esta nueva gesta campestre de #LosConTierra en favor de los más pobres entre los pobres, de los más perseguidos, de los miserables campesinos en situación de Hilux, víctimas inocentes de un Estado depredador que los castiga por tributar distinto y los condena a un genocidio fiscal.

Desde hoy hasta el final del lockout pedimos a nuestros lectores que envíen a las oficinas de El Destape o directamente al predio ferial de La Rural, sito en la Av. Santa Fe 4363, alimentos no perecederos, camperas de Rossi & Caruso o sombreros de Cardon que ya no necesiten, camionetas usadas o departamentos vacíos en Recoleta. Por este medio, exigimos también que el ministro Daniel Arroyo deje de discriminar a nuestros hermanos rentistas y les reparta la Tarjeta Alimentaria. De ser posible la Tarjeta Alimentaria Black que permite comprar leche en el Aventura Mall de Miami o arroz en el Costanera Center De Santiago de Chile.

Hoy todos somos #LosConTierra, hoy todos somos Hilux. #JeSuisHilux.

Imagen: Gerardo I, Visir de la Puna y Azote de Dios, ordena a sus jueces ser independientes de su divina voluntad (cortesía Fundación LED para el tratamiento de la Fundación LED)