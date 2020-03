Resumen de la semana: Del default PROpuesto al lanzamiento de #JeSuisPrepaga

Luego de que su gobierno haya degradado el Ministerio de Salud a Secretaría y reducido la inversión en investigación, prevención y salud pública, varios ex funcionarios de Cambiemos se han transformado en elocuentes participantes de programas de panelistas, esos en los que se intenta transformar un montón de ignorancias en alguna certeza. Que se dediquen a comentar la realidad desde la televisión en lugar de empeorarla desde el gobierno es sin duda un cambio encomiable que merece ser señalado.

Ciertos macristas dolidos afirmaron que el cambio a secretaría tuvo efectos más simbólicos que prácticos y que es injusto afirmar que esa iniciativa haya empeorado la política sanitaria del gobierno anterior. En rigor de verdad, la gestión ya era mediocre antes. El peor efecto de la iniciativa fue reforzar la idea zombie de que el Estado es un costo que es virtuoso reducir.

En ese sentido, la pandemia “ultramarina”, como hubiera escrito Leopoldo Lugones, está teniendo efectos inesperados. Nuestro establishment y sus voceros descubren las virtudes de ese Estado que hasta ayer exigían desmantelar. Varios medios serios destacaron las palabras del presidente francés, Emmanuel Macron, quien afirmó: “Lo que ya ha revelado esta pandemia es que la sanidad gratuita, sin condiciones de ingresos, de profesión, nuestro estado del bienestar, no son costes o cargas, sino bienes preciosos, unas ventajas indispensables (…) y que este tipo de bienes y servicios tienen que estar fuera de las leyes del mercado”. Conceptos similares a los defendidos por los gobiernos kirchneristas que, sin embargo, son tratados de chavistas, marxistas o la calamidad que toque en el momento por esos mismos medios serios que los acusan de alejarse del mundo al que justamente pertenece Macron. Es un tema complejo.

Pero no es el único asombro. En un texto publicado en su cuenta de twitter, Daniel Lipovetzky, diputado de Juntos por el Cambio, propuso que la Argentina suspenda los pagos a acreedores extranjeros, frente al fenómeno inesperado del coronavirus, invocando la “teoría de la imprevisión”.

En el marco d la"restauración d la sostenibilidad d la deuda pública"prevista en la ley 27544 votada casi x unanimidad,el gobierno debería plantear a los acreedores la cláusula"rebus sinc stantibus"o teoría d la imprevisión x el #coronavirus. Abro hilo.1/4https://t.co/cM8lJjyhwa — Daniel Lipovetzky (@Lipovetzky) March 13, 2020

De Macri exigiendo “hacer lo que pida Griesa porque si no entramos en default” a la propuesta de default realizada por uno de sus diputados, la oposición ha recorrido un largo camino.

Debemos reconocer que la crisis ha llegado a sectores inesperados. Miguel Blanco, director de Swiss Medical, pidió una baja de impuestos para afrontar la crisis y otros directivos de empresas de medicina prepaga alertaron sobre un colapso económico en ese sector si no obtienen un apoyo desde el gobierno. Ocurre que el mercado soluciona todo, salvo los pasivos de nuestros grandes empresarios. En ese caso sí se requiere del Estado.

Además, teniendo en cuenta que el Presidente prometió priorizar a los más necesitados, a los perdedores de estos 4 años de macrismo, es justo que empiece por los accionistas de las prepagas, que apenas aumentaron un 300% la cuota de sus servicios en los últimos 4 años. Por otro lado, como Claudio Belocopitt es dueño de Swiss Medical pero también de América TV, eso nos garantiza tanto buenas prestaciones de medicina privada como una cobertura objetiva sobre los desafíos y necesidades de ese sector desde los medios serios. Luego de apoyar a #LosConTierra, tal vez haya llegado la hora de lanzar el lema #JeSuisPrepaga en defensa de este sector postergado.

Debemos agradecer al Gauchito Gil que el coronavirus nos haya llegado vía Europa y no desde un país limítrofe. Eso evitó que nuestros periodistas serios exigieran el rifle sanitario para bolivianos, paraguayos o incluso peruanos, campos de concentración, requisas en villas, fusilamientos sumarios de vendedores de chipá, prohibición de asistir a la escuela a los chicos que no hayan tomado la precaución de nacer en un hogar argentino o al menos rubio, exclusión de sus padres de los hospitales públicos, toque de queda en barrios con alto porcentaje de extranjeros o expulsiones masivas ante el primer estornudo de alguien con cara sospechosamente foránea.

En realidad, a la vez que le explican a infectólogos de renombre en qué consiste un virus, y por qué las medidas oficiales son insuficientes frente a la pandemia, en base a datos que leyeron en Facebook, nuestros periodistas serios denuncian que esas medidas son en realidad excesivas e incluso anticonstitucionales. Así, la conclusión de la cadena nacional de Alberto Fernández fue que además de no hacer lo suficiente, el gobierno se excede al hacerlo. Es el famoso gobierno de Schrödinger

Por último, desde el Imperio de Ledesma nos llega la información de la renuncia del juez Pablo Baca, ex presidente del Superior Tribunal de Justicia acusado de violación. Con honestidad, había afirmado hace algunas semanas en un audio publicado por El Cohete a la Luna que “Milagro (Sala) está presa porque ese bendito tribunal entiende que si ella está suelta es un peligro para el gobierno; no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas”.

Según pudimos averiguar de forma exclusiva, aunque la información no pudo ser chequeada al cierre de esta edición, el juez renunciante sería reemplazado por Babieca, el caballo de Gerardo I, visir de la Puna, maharajá del Potosí, marqués de Ledesma, Martillo de Herejes, Protector de la Justicia, Orgullo Radical y Azote de Dios. “No es más boludo que sus predecesores y al menos no habla”, habría afirmado el Visir de la Puna mientras elegía un tocado para la ceremonia de asunción.

Imagen: Una pareja de Nordelta, recientemente llegada de Milán, escapa de los controles sanitarios (cortesía Fundación LED para el tratamiento de la Fundación LED).