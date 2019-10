Debate 2019: Alejandro Fantino enfureció y apuntó a los responsables de haber elegido a los moderadores

Alejandro Fantino sigue enfurecido por los periodistas elegidos para moderar el Debate Presidencial y expuso a la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT) como responsable de la decisión. En especial, reveló los nombres de las tres personas responsables de la decisión: Claudio Martínez, Diego Guebel,y Alejandro Borensztein.

"Hoy hubo un movimiento de riña. He hablado con fuentes de la Cámara Electoral y ellos dicen que no tienen idea, que no tienen por qué saber de televisión. La gente de CAPIT dice que fueron hablar por ellos Claudio Martinez, Diego Guebel, Alejandro Borensztein. El problema es que ellos negociaron algo, y estos tres nombres se dieron vuelta cuando hablaron con la Cámara", afirmó el periodista.

Claudio Martínez, del El Oso Producciones, quien produjo Científicos Industria Argentina; Diego Guebel es quien actualmente produce "El Gran Premio de la Cocina", y Sergio Berensztein escribe columnas de humor político en Clarín.

Y se indignó: "El tema es que el debate del interior tiene moderadores porteños. Gente de la centralidad de esta Ciudad, no hay representatividad del interior y a nosotros nos parece una vergüenza".

"A ustedes los de CAPIT les digo, se clavan cuchillos por la espalda. decidieron casi por cuenta propia que sean todos porteños los que vayan al primer debate", expresó el conductor de Animales Sueltos, luego de contar que habló con muchos de sus miembros.

Y le hizo un particular pedido a los santafesinos de cara al debate que se hará en la provincia: "No vaya nadie, déjenlos solos, haciendo el debate, a los de la Cámara, a los de CAPIT. Yo no voy, como santafesino estoy ahí y me voy a pescar un par de amarillos al puente colgante. Es una tocada de culo horrible, me vuelve loco".

"Los porteños de CAPIT que se creen los dueños del mundo. Los de acá están acostumbrados al roce con los políticos, tienen números más alto", lanzó.