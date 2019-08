Daniel Lipovetzky: “Carrió es muy verborrágica”

El diputado nacional del PRO, Daniel Lipovetzky, afirmó que en la reunión de gabinete ampliado en el Centro Cultura Kirchner, “el único elemento diferenciador fue lo que dijo ‘Lilita’”.

En Métodos Poco Claros, que se emite los viernes de 19 a 21 por La Patriada, el dirigente interpretó que Carrió “es una persona verborrágica y tiene un carácter fuerte”. Con respecto a Elisa Carrió, el candidato a diputado provincial reconoció que “aportó mucho en su momento pero en otros momentos no”. “En este caso, con el exabrupto (sobre el asesinato del exgobernador de Río Negro, Carlos Soria), se equivocó”, sentenció.



Consultado sobre su felicitación a Alberto Fernández explicó que “hay que celebrar la democracia. Por eso felicité a Alberto Fernández tras haber salido primero en las PASO”. "Me sorprendió que haya gente que no haya felicitado a Alberto Fernández. Hubo algunos dentro del partido que me hicieron algún comentario por haberlo felicitado”, contó.





Con respecto al resultado de las PASO, el diputado nacional reconoció que “hubo errores. Eso es una señal de que te equivocaste”. En ese sentido, develó que "había advertido puertas adentro que había que ponerle límites a los tarifazos en medio de la recesión y de los créditos UVA, que derivaron en problemas muy graves". “En un país como la Argentina con tanta desigualdad, donde mucha gente no tiene resuelta su situación económica ni las mínimas condiciones necesarias para vivir una vida tranquila, cuando no tenés eso, el peso de la situación económica es clave y eso se subestimó”, amplió.



Sobre las medidas que tomó el presidente en la semana posterior a las PASO, Lipovetzky sostuvo: ”para mí en este contexto sirven, después si alcanzan o no es una discusión más profunda, hasta dónde se puede utilizar en este contexto”. “Son medidas paliativas, pero hay que pensar más allá de octubre”, reconoció.

Por último, se mostró contento con la posición de Alberto Fernández sobre la despenalización del aborto: “Es una medida que hay que tomar, hay que terminar con los abortos clandestinos y que la mujer deba decidir sin que se ponga en riesgo su vida y su salud”. “Que un candidato que recibió tantos votos tenga esa posición, augura que hay una posibilidad que más pronto que tarde tengamos la legalización en Argentina”, concluyó.