Daniel Lipotevzky disparó contra Fernando Iglesias por el negacionismo: "Gorilesias"

Daniel Lipotevzky apoyó el anuncio de Alberto Fernández en el que dijo que impulsará una ley contra el negacionismo de la dictadura.

"En la dictadura,y también ya en democracia el nro.de 30 mil desaparecidos fue símbolo de lucha de los organismos de DDHH contra crímenes cometidos por el Estado en forma clandestina. Cual es el sentido de cuestionarlo? Ninguno.Salvo minimizar el genocidio cometido por la dictadura cívico militar", expresó Lipotevzky a través de su Twitter.

Rápidamente, recibió la respuesta del diputado nacional del PRO, Fernando Iglesias, quien lo cuestionó y le dijo: "Los que se atienen a los hechos y creen que la verdad es importante, es porque quieren minimizar el genocidio?". "Mirá vos, Liporocotó", disparó Iglesias tratando a Lipotevzky de 'panqueque', "lo de MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA no va más, entonces?".

"Claro que va,Gorilesias!", contestó el diputado de la Provincia de Buenos Aires y le devolvió la jugada diciéndole "Gorila" a su colega del PRO.

El cruce no terminó ahí, sino Lipotevzky le recordó a Iglesias que él fue el único diputado que se abstuvo en un proyecto homenaje a Madres de Plaza de Mayo en Rosario. "Y también va a reivindicar la lucha de organismos de DDHH durante la dictadura,que lograron que hoy Memoria,Verdad y Justicia no sea sólo un reclamo sino una realidad! Ah cierto que fuiste el único diputado que no votó un Proyecto de homenaje a las Madres de la ciudad de Rosario!".