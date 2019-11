Daniel Angelici reconoció cuál es su deuda: "Ganar una Copa"

"Hubieron varias agrupaciones que querían que integre la lista oficialista. Pero ya no tengo ganas de seguir. Quiero tener un rato para mi y mi familia". Con estas palabras, en diálogo con Radio Cooperativa, Daniel Angelici sentenció su final en la política de Boca Juniors.

El actual presidente 'xeneize', parte del círculo de Mauricio Macri, realizó un balance de su gestión y reconoció la deuda deportiva que le deja a la institución tras ocho años de mandato: una Copa Libertadores.

"Le pido perdón al hincha de Boca por no lograr los objetivos principales. Me voy con la deuda de ganar una copa", reconoció el 'Tano'. Lo cierto es que, más allá de no haber alcanzado las metas continentales, bajo su presidencia se jugaron dos finales de América: las mismas fueron en 2012 (perdió ante Corinthians) y 2018 (cayó ante River, en Madrid).

A su vez, quien comanda los destinos del club azul y oro hasta diciembre de 2019 manifestó sus deseos de hacer una vida más tranquila y alejarse de los flashes deportivos por un tiempo.

Angelici se va con cuatro títulos locales, habiendo obtenido en dos ocasiones la Copa Argentina (2012 y 2015) y la misma cantidad de trofeos en la Superliga (bicampeonato de las temporadas 2016/17 y 2017/18).