Cristina Pérez agradeció a los empresarios por pagar los impuestos y Sietecase la cruzó en vivo

Desde que el presidente Alberto Fernández cuestionó a Paolo Rocca por despedir trabajadores en medio de la pandemia del coronavirus, los medios que responden a la oposición se encargaron de agitar cacerolazos a través de las redes sociales contra la clase política.

Este debate se vio en Telefé Noticias, donde Cristina Pérez bancó a los empresarios y les agradeció por pagar los impuestos: "El que paga impuestos en Argentina trabaja medio año para el gobierno", comenzó la conductora.

Cristina Perez agradeciendo a los empresarios de que paguen los impuestosy Sietecase explicándole que los impuestos son una obligación. Increíble que una comunicadora diga semejante burrada. Así están las cosas país... pic.twitter.com/NuNjR8sURK — Gabriel Fanciulli (@GFanciulli) April 1, 2020

Reynaldo Sietecase cruzó a la periodista macrista y le recordó que "gracias a eso hay hospitales, hay enfermeros, hay médicos. Si no hay impuestos, no nada de eso".

"No es no sos solidario. Gracias por pagar los impuestos", sintetizó la conductora. Sietecase no estuvo de acuerdo y se lo hizo saber: "No, es la obligación de pagar los impuestos. Después podemos decir si es mucho o poco, es un debate largo".