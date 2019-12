Cristina Kirchner retó a José Mayans en el Senado por no llamarla "Presidenta" y le dijo "machista"

En su debut como titular de la Cámara de senadores, Cristina Kirchner le puso los puntos al senador formoseño, José Mayans, por no decirle "presidenta" y aclaró que su justificación es típica de machista.

La sesión comenzó pasadas las 16, con un temario que incluye el megapaquete de emergencias enviado por Alberto Fernández. Al inicio, durante el debate protocolar del proyecto sobre el Consenso Fiscal 2019, el senador Mayans se refirió a CFK: "Presiente, solicito que se vote el proyecto en general y particular".

La titular del Senado no dejó pasar por alto esa referencia y lo corrigió: "Presidenta TA TA, senador Mayans". El formoseño se defendió al argumentar que "no tiene sexo la palabra presidente".

La justificación no conformó a la Vicepresidenta de la nación, que aclaró: "No, no, no, eso lo dicen los machistas" y Mayans debió dar marcha atrás sobre sus palabras.

La emergencia pública ingresó al Senado sobre tablas, luego de que Diputados le haya dado la media sanción esta madrugada, por lo que se necesitarán los votos de los dos tercios de los presentes para habilitar el debate. En el temario de la reunión también se incluyó el proyecto de ley que ratifica el Consenso Fiscal 2019, firmado entre el presidente y los gobernadores de 22 provincias y el jefe de Gobierno porteño.

La sesión quedó abierta con la presencia de 37 legisladores, el número justo para el quórum. Estuvieron en sus bancas también los monobloquistas Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino). En tanto, el interbloque oficialista Juntos por el Cambio no bajó al recinto para el quórum.