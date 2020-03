Cristina Kirchner regresará a Argentina con Florencia desde Cuba

Cristina Kirchner anunció que regresará a Argentina junto a su hija, Florencia Kirchner. "En unas horas más, regresaré a Buenos Aires en el vuelo semanal de Cubana de Aviación con mi hija Florencia", confirmó desde su cuenta de Twitter.

La vicepresidenta explicó que su hija tuvo una mejora importante en su salud y que los médicos estaban trabajando para concretar su regreso. Por este motivo y por pedido de Florencia, Cristina viajó a Cuba. "Ella junto a sus médicos y sus médicas, lograron restablecer parte de su salud perdida y hace un tiempo vienen trabajando su regreso a casa. Pero ya se sabe, nada es tan sencillo. Por eso Flor me pidió que la venga a buscar para ayudarla… sentía que sola no iba a poder", explicó.

Además, la ex presidenta se encargó de responderle a las críticas que recibe constantemente por sus viajes hacia Cuba. "Algo tan humano y por eso tal vez incomprensible para los depredadores de almas y corazones que durante esta semana especulaban mediáticamente, como siempre, el porqué de este viaje; el décimo en un año", expresó.

También le agradeció especialmente a los médicos que, por primera vez, "le brindaron a Flor las herramientas que necesitan aquellos y aquellas que han perdido su salud".

"Me pongo a pensar cuánto tiempo pasé este último año en La Habana: casi cien días. Y siento que aunque tuviera cien vidas, ellas no me alcanzarían para expresar mi agradecimiento a esta Cuba solidaria, castigada por los poderosos pero digna y altiva", afirmó Cristina y le dedicó varios twits a los profesionales de la salud que cuidaron de su hija.

"Esa Cuba que estuvo junto a mí en un momento muy difícil de mi vida, que le tendió su mano a mi hija sin especulaciones y que la cuidó y protegió cuando la feroz persecución mediática y judicial dañó severamente su salud", agregó.

Finalmente, la vicepresidenta contó que, aunque Cuba no es un país de riesgo por la pandemia de Coronavirus, ella hará al cuarentena por 14 días. Asimismo, le pidió a los argentinos que cumplan con el aislamiento obligatorio informado en la noche de ayer por el presidente Alberto Fernandez.

"Si bien Cuba no es un país de riesgo, al llegar cumpliré con los 14 días de aislamiento. Sé que es una obviedad decirlo pero ya se sabe... a veces hay que aclarar hasta lo obvio", sustuvo Cristina y finalizó con su pedido a la sociedad argentina: "Les quiero pedir que hagan lo mismo, que se cuiden y que cuiden a los demás respetando el aislamiento preventivo en sus casas. Los y las quiero mucho".