Crisis en Casados con Hijos: el despido de Érica Rivas pone en jaque la obra de teatro

Crece la incertidumbre en torno a la versión teatral de Casados con Hijos tras el despido de Érica Rivas, la imprescindible María Elena Fuseneco, quien es un miembro fundamental en la comedia que cautivó a los argentinos. Lo que prometía ser el mayor suceso del 2021, se desmorona lentamente. Todos los detalles de un alejamiento (¿despido?) sorpresivo.

El hilo de malas noticias para Los Argento arrancó a principios de marzo, cuando se supo que el estreno previsto para junio de 2020 debía ser pospuesto debido al coronavirus. Con fecha nueva para el 15 de enero de 2021 y localidades agotadas, el Gran Rex aguardaba una temporada única, con recaudaciones históricas. Hasta que un día habló Érica Rivas y destapó una olla tras la aparente tracción del proyecto: de ahí en más, la adaptación de Casados con Hijos sufrió reveses. Un miembro fundamental echado, guiones reescritos, internas en el elenco y la sensación de que nada volvería a ser lo mismo.

"Me despidieron por Whatsapp"

La semana pasada, la producción de la versión teatral de Casados con Hijos filtró a la prensa que Érica Rivas no volvería a su rol por compromisos laborales, dando de baja a la inolvidable vecina de Los Argento, María Elena Fuseneco. Tras la versión, la actriz salió a aclarar esta versión y la desmintió en su totalidad. "Me gustaría que sepan que lo que más amo en la vida es hacer reír. Y que les agradezco muchísimo que les guste reírse conmigo: Yo adoro, agradezco y disfruto a María Elena, y estaba feliz de volverme a encontrar con ustedes haciéndola en el teatro", manifestó.

Y agregó, contundente: "En todos mis trabajos pero en particular en la propuesta de la obra Casados con hijos, siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes. Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír”.

Hacía el final del extenso comunicado de Rivas, apuntó directamente hacía los ideólogos de la versión teatral haciéndolos responsables de su situación en la obra: “Quiero aclarar que yo no me bajé del proyecto “Casados con Hijos” en el Gran Rex. Y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impidan hacerlo en la nueva fecha anunciada. Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo. Y no fue desde que trascendió a la prensa. Sería bueno entonces que se les preguntara a ellos porque tomaron esta decisión”.

"Es simplemente una obra de teatro y no una causa nacional"

Tales fueron las palabras de Marcelo de Bellis, pareja de Rivas en la ficción, quien salió con los tacones de punta por Intrusos para hablar de su compañera de elenco. Por el testimonio del actor, hubieron fricciones entre la producción y Érica Rivas por el tratamiento de algunos temas delicados como para hacer bromas. Dardo Fuseneco no ocultó su enojo, revelándole a Jorge Rial la posibilidad de un reemplazo femenino en la puesta.

"Pensé en dar un paso al costado, porque mi personaje es el que más relación tiene con el personaje de Érica, pero me dijeron que no. Me consta que la producción hizo todo lo posible para que Erica esté, pero no llegaron a un acuerdo. Como compañero jamás me importó saber cuánto cobra un colega. Los protagonistas somos los seis, aunque los Argento son imprescindibles. El último capítulo de Casados con hijos termina con Dardo y María Elena yéndose a París y Pablo Echarri entra con otra actriz. Son muchos factores, y uno tiene que ver con lo económico, otro con la ideología de Érica, que es muy respetable, pero el fan quiere ver Casados con hijos . No podés darle otra cosa. Y si no estás cómoda con el producto, no lo hacés", afirmó de Bellis, días atrás.

Luego, remató: "No estamos despidiendo a un mártir. Me parece raro que la hayan despedido por Whatsapp. Más bien creo que es el resultado de muchas reuniones previas. Esto es un equipo, y todos estamos tristes y enojados pero el 15 de enero vamos a salir a golear aunque no esté el 9, que es Erica. Es simplemente una obra de teatro y no una causa nacional".

La respuesta de Yankelevich y la última maniobra de Los Argento antes de la colisión

Sin María Elena, se decidió que ese personaje no esté incluído en la obra. Así lo confirmó Gustavo Yankelevich: "Recién la semana que viene nos reuniremos de manera virtual con los autores para ver cómo seguimos, pero si María Elena no está, no está, yo no voy a matar a nadie”. En diálogo con la periodista Laura Ubfal, el productor sentenció: "No hay nada cierto en estas especulaciones. Nadie va a hacer de María Elena así que no quiero que mientan“. Más allá de esto, nombres como Jorgelina Aruzzi y Paola Barrientos circularon en magazines y programas de espectáculos como posibles reemplazantes de la actriz.

Tras el hilo de escándalos, Guillermo Francella y Florencia Peña decidieron hacer una aparición en redes como Los Argento, para llevar un poco de tranquilidad en medio de aguas turbulentas. Hicieron una transmisión en vivo por Instagram en la que revivieron a los personajes de la popular serie "Casados con Hijos" y fueron furor en las redes sociales. ¿El tópico de la charla? Sexo virtual.