Coronavirus: qué es un caso autóctono y qué implicaría para Argentina

En Argentina ya hay 21 casos positivos del COVID19, uno de ellos fallecido. Todos casos de coronavirus importados, de personas que vinieron de otro país. Según adelantó El Destape, el Gobierno cree inminente la aparición de casos autóctonos. ¿Qué sería y qué implicaría para nuestro país?

Pedro Cahn, médico argentino especializado en infectología, lo explica así en diálogo con El Destape. "Un caso autóctono sería un caso que no vino del exterior, que no tuvo contacto con nadie que vino del exterior, que no tuvo contacto con ninguno de los enfermos que vino del exterior. Es decir, que no se sabe cómo se contagió".

Para dejar en claro la definición de autóctono, Cahn cita un ejemplo: "Si llega una madre de Europa y contagia a su hija que está en Argentina eso no es un caso autóctono. Eso es un caso directo de una fuente conocida que vino del exterior".

Agrega el médico: "Si aparece mañana en un hospital un señor X que llega con síntomas, no viajó nunca al exterior, no tuvo contacto con ningún caso y le da positivo la prueba del coronavirus, eso sería un elemento que indicaría de que hay circulación local. Eso sería un caso autóctono". Por ahora, "los casos iniciales vienen todos del exterior", contó Cahn.

Si eso sucede, la aparición de casos autóctonos, "sería una demostración de que empezó la circulación local del virus, algo que hasta el momento no ha ocurrido, pero creemos que ocurrirá en algún momento", contó Cahn a este portal.

Según el último informe del Ministerio de Salud emitido ayer 11 de marzo "se registran un total de veintiún casos importados confirmados de COVID-19 entre los que se encuentra un fallecido. Los pacientes se encuentran cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias".