Coronavirus: la indignación de Gustavo López contra los futbolistas por parar el fútbol

Un par de horas después de que se decidiera que el fútbol se iba a suspender en todo el territorio a causa del coronavirus, el periodista Gustavo López salió al cruce de los futbolistas que querían no jugar: “No lo podemos parar por Coloccini, o por Pillud. No puede ser que un capitán o un club decidan”.

El enojo del periodista llegó tras conocerse la decisión y, luego, en su larga editorial de Un buen momento, López determinó: “"El gobierno no quería parar ahora el fútbol para no dejar sin trabajo a esta industria durante cuatro cinco meses”.

En ese sentido, continuó: “Lo que decían es esperar. Primero, a puertas cerradas. Después, sin periodistas. Que solo entren los jugadores. Se estaban tomando medidas para que el fútbol continúe". En ese mismo comentario, López le pegó al presidente de River: "No puede ser solo D'Onofrio. Tiene que ir a hablar con el resto de los dirigentes y los futbolistas lo mismo"

Para finalizar el periodista cero: "No podemos obrar por el humor de un jugador o de cinco jugadores. No me comparen el fútbol con el cine o el teatro. No sean burros. En el fútbol, sin gente se puede jugar".