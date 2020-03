Coronavirus: el desopilante rezo de Jair Bolsonaro con un hombre vestido de burro

Una insólita situación ocurrió en la televisión de Brasil cuando, en plena entrevista con Jair Bolsonaro, un periodista empezó a rezar para alejar del país al "coronavirus".

Lo más insólito de la cuestión, que se puede ver en el video, es que en pleno rezo había un hombre vestido de burro y otro vestido de un personaje del clásico video juego, Mortal Kombat.

One day, once all this is over, historians and sociologists around the world will wonder why a man dressed as a donkey was summoned on stage tonight to ask God to help Jair Bolsonaro do battle with coronavirus, as Brazil’s president listened in on the other end of the line pic.twitter.com/OENAvifSvv