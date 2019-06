Copa América: Lionel Messi cantó el himno en la previa del partido

El partido entre Argentina y Venezuela arrancó con un momento atípico que sorprendió a todos: la estrella nacional Lionel Messi cantó el himno, cuando suele no hacerlo por las críticas que recibió desde el periodismo.

Más de una vez fue polémica, sobre todo de los periodistas deportivos oficialistas, que Messi no tenía la costumbre de cantar el himno antes de los partidos de Argentina, y el diez argentino explicó el porqué hace algunos años. "Nunca me importó. Una vez que ya empezaron con eso, a propósito no lo canto, si no me cambia nada. Es una boludez. Me llega cuando suena, a todos, siempre. Cada uno lo vive a su manera", dijo.

Pero para sorpresa de todos antes del partido ante Venezuela sí lo hizo.