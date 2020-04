Una figura de la generación dorada, quien conquistó el primer puesto de básquet en Atenas 2004, está pasando por horas difíciles: contrajo coronavirus y relató la crueldad con la que la enfermedad crece dentro de su cuerpo. Se trata de Rubén Wolkowyski, más conocido como el 'Colo'.

En diálogo con Radio Mitre, el ex deportista confesó: "El malestar es muy diferente. Al segundo día perdés el olfato y el sabor de la comida, de todo. El dolor del cuerpo es tan fuerte que te deja de cama, la fiebre no te baja, la tos es tirando a seca".

#SuperMitre #Ahora Rubén Wolkowyski: "Tuve coronavirus, que derivó en neumonía. Primero tuvieron síntomas mi mujer y mis hijos, pero a mí me agarró muy fuerte, es destructivo por dentro, el dolor corporal es muy feo. Todavía no sé como me contagié" pic.twitter.com/alNuExhr29 — Super Mitre (@SuperMitre) April 16, 2020

"Pasaron ocho días en los que tuve una mejoría de la fiebre, al noveno me levantó a casi 40 grados de nuevo y el médico me dijo que el virus me hizo una neumonia", enfatizó el medallista olímpico, confesando lo cruel que es la enfermedad sufrida en primera persona.

"La gente tiene que tomar conciencia de que este virus es muy destructivo y puede ser mortal, y lo está demostrando en todas partes del mundo. Y no es que ataca solamente a los mayores. Los ataca porque quizás las defensas no es tan fuerte o no es tan inmune al ataque de un virus así, pero ataca a chicos, acá en Europa hay chicos que fallecieron, jóvenes. No es la cantidad ni el porcentaje pero sí está", sentenció.