Clave para Argentina: el FMI, cerca de nominar a Kristalina Georgieva como su nueva directora ejecutiva

El Directorio Ejecutivo del FMI reveló que considerará la nominación de Kristalina Georgieva para el cargo de Director Gerente en reemplazo de la francesa Christine Lagarde, en un proceso que duraría hasta el 4 de octubre. La fecha es clave porque el organismo internacional todavía debe aprobar el desembolso de U$S 5.400 millones para Argentina.

"Una nominada, la Sra. Kristalina Georgieva, actualmente Directora Ejecutiva del Banco Mundial y ciudadana búlgara, ha confirmado su disposición para ser considerada como candidato", señalaron desde el Fondo. Según el board del organismo, "el período para presentar nominaciones para el puesto del próximo Director Gerente se cerró el viernes 6 de septiembre". De momento, Georgieva ha sido la única aspirante contemplada por el Fondo.

