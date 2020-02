Brad Pitt anunció su retiro de la actuación tras haber ganado un Oscar

El mítico Brad Pitt anunció su retiro de la actuación y sorprendió a todos. ¿Los motivos? Se desconocen y el actor no quiso ahondar más en el asunto. Las declaraciones fueron en el programa de televisión Good Morning América, tras haber recibido el Oscar a mejor actor de reparto por Once Upon a Time in Hollywood.

A los 56 años, el actor parece haber puesto fin a su trayectoria y logró alcanzar su máximo logro con una estatuilla personal, pese a que hace seis años también se hizo con el famoso galardón, pero al colaborar con la producción de 12 años de esclavitud, dirigida por Steve McQueen, donde también interpretó un papel secundario. La prensa de Los Ángeles se puso en contacto con los allegados de Brad Pitt y desconocieron el rumbo que tomará a a partir de ahora.

El intérprete originario del estado de Oklahoma atraviesa un excelente momento personal, a raíz de la reconciliación con sus seis hijos producto de su matrimonio con Angelina Jolie, y superar una fase de alcoholismo, que aunque no se oficializó pudo haber sido la causa de la ruptura de uno de los matrimonios más populares de la industria.

De hecho, durante la época de premios se supo que Pitt no asistió a la ceremonia de los Bafta británicos, pues se encontraba en compañía de su hijo Maddox, uno con los que tuvo más problemas en el pasado, además de haber retomado una relación de amistad con su ex mujer Jennifer Aniston. En los Oscar asistió con su representante, lo que provocó el descontento de los seguidores que auguraban un nuevo romance entre el actor y la ex Friends.