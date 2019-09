Bono de 5 mil pesos: hubo acuerdo entre el Gobierno y la CGT

Tras varias semanas de negociación, el Gobierno acordó con la CGT otorgar un bono de $ 5.000 para trabajadores del sector privado. Aún no hay definiciones certeras sobre cómo se instrumentará la medida.

Mañana, el Ministerio de Producción hará oficial el anuncio sobre el monto obligatorio, único y no remunerativo para empleados del ámbito privado. De acuerdo a lo informado, las formas de pago serían negociadas sector por sector.

Esta mañana, el titular de la UIA, Miguel Acevedo, sostuvo que no era viable este beneficio y lanzó: "No hay acuerdo para pagar el bono de $5.000". Y remarcó que "la mayoría de las empresas no pueden pagarlo". Así, salió a poner distancia de la posibilidad que los trabajadores del sector privado tengan una compensación por el desfasaje entre la inflación y las paritarias.

El secretario de Comercio Interior Ignacio Werner aseguró que los detalles sobre la forma en que se pagará el bono se conocerán cuando se termine de redactar el texto del decreto.

A su vez, Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, quien había advertido que el pago de un bono de estas características era inviable para muchas empresas, aseguró que el carácter no remunerativo del bono fue clave al no incrementar "el peso de las cargas sociales".

Además, Funes de Rioja advirtió que en las próximas horas "entre empleadores y sectores que negocian convenios colectivos de trabajo podrán pautar los plazos del pago para las distintas circunstancias" de cada sector.