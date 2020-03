Ben Affleck contó cómo el villano de Star Wars Kylo Ren salvó el cumpleaños de su hijo

El famoso actor Ben Affleck fue invitado al programa Jimmy Kimmel Live!, uno de los talk shows más vistos en Estados Unidos, y relató una tierna anécdota de como su colega Adam Driver, el malvado Kylo Ren en la saga Star Wars, le salvó el cumpleaños de 8 años de su hijo.

"Mi hijo sabe que mis películas son falsas y que su madre también hace films y que todo es una actuación. Pero realmente cree que Star Wars es real, que hay gente en el espacio teniendo batallas, etc", comentó el actor para describir su cotidianidad familiar y como esto se vincula a la profesión. Affleck se encuentra en plena filmación de lo nuevo de Ridley Scott (Alien, Thelma & Louise) The Last Duel , en donde comparte cartel junto a Adam Driver, por lo que decidió contarle la noticia a su pequeño.

"Le dije que estaba haciendo una película con Kylo Ren y su mente explotó y comenzó a preguntarme: ´Pero, papá... pero ¿cómo? ¿Cómo conocés a Kylo Ren? ¿Van a ir al espacio? ¿Él tiene su sable láser, lo has visto? ¿Es el Kylo Ren bueno?´", contó el actor imitando la voz de su hijo muy entusiasmado. Al ver su reacción y ante la inminencia de su cumpleaños, la estrella de Hollywood hizo un gesto de buen padre y le pidió a su colega que le grabara un video deseándole felicidades a su hijo, Samuel. Driver (Kylo en Star Wars) accedió caracterizado como Kylo Ren y portando su espada láser.

A pesar de tener una fiesta con contratiempos que lamentaron todos en la familia, Affleck siguió contando la experiencia del niño ante la sorpresa que le aguardaba: "Lo vi abrir todos sus otros regalos y cuando terminó le dije: ´Sam, mis regalos no han llegado a tiempo, pero recibí uno de alguien que quería asegurarse de que tuvieses un regalo. Sam preguntó de quién era el regalo y yo le contesté: ´De Kylo Ren´ (...) Abrió los regalos, le enseñé el video de Kylo y fue un momento increíblemente conmovedor y poderoso. Adam me había convertido en un héroe para mi hijo y nunca, nunca lo olvidaré", concluyó el actor, visiblemente emocionado. La audiencia rompió en aplausos.