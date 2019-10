Alerta en el Banco Central: las reservas se desplomaron en más de U$S 1.700 millones

En una jornada negra para los mercados, las reservas del Banco Central (BCRA) se desplomaron más de U$S 1.700 millones en comparación al jueves. El principal motivo se debió al abastecimiento de la autoridad monetaria dirigida por Guido Sandleris a las demás entidades financieras para que estén cubiertas el lunes, luego de las elecciones.

De acuerdo al Resumen de Variables Financieras del BCRA, las reservas internacionales descendieron hasta los U$S 43.503 millones. Respecto al último informe, los activos cayeron U$S 1.755 millones y en la semana disminuyeron U$S 3.945 millones.

Aproximadamente la mitad de la caída de las reservas se puede explicar solamente por el adelantamiento de dólares físicos a las diferentes entidades bancarias para que, en caso que los clientes los requieran, las sucursales cuenten con billetes disponibles. Luego de que el dólar llegue a los $ 65, las especulaciones de los agentes del mercado cambiario hablan de una estampida de los inversores para dolarizar sus carteras. Además, también vencieron Letras del Tesoro en U$S 244 millones.

Con esta caída, los activos se redujeron U$S 5.200 millones en lo que va de octubre. Desde el 9 de agosto, último día hábil antes de las PASO, la cifra disminuyó más de U$S 22.000 millones.

Durante la jornada, el Central vendió U$S 220 millones para contener la suba del tipo de cambio, que finalmente subió hasta los $ 65. En los últimos cinco días hábiles, la entidad utilizó más de U$S 1.900 milllones en operaciones de venta.