Baby Etchecopar aseguró que los japoneses "de boludos tienen la cara nada más"

Baby Etchecopar realizó un polémico comentario editorial en su programa de radio en el que atacó a quienes dicen "abuelos" a las personas de avanzada edad, pero porque "tipos de 70 años dejan a pendejas de 24 con la lengua afuera en la cama". Además, deslizó una frase discriminadora al asegurar que los japoneses tienen "cara de boludos".

"Yo era un estúpido igual que los políticos y que algunos periodistas, y les decía abuelos. Hasta que me enteré que un tipo de 70 años que salen con pendejas de 24 y las dejan con la lengua afuera en la cama. Que me enteré que hay viejos de 80 años que están subiendo el Himalaya. Que hay viejos de 80 años que están manejando empresas y que cuando se mueren, no pueden manejar ni el auto. El caso Macri", disparó, en un duro mensaje contra el expresidente.

El conductor destacó que hay "viejos políticos que todavía tienen la astucia y la cintura para manejar el país. Y que hay pendejos que lo único que saben es robar. Viejos puede ser, abuelitos no. Abuelitos no. Es hacerles un nudo y ponerlos en la puerta como una bolsa de basura".

Para finalizar, quiso poner de ejemplo a Japón por su política en las fábricas de "contratar viejos para que adiestren a los jóvenes". En ese sentido resaltó que "de boludos tienen la cara".