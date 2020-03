Axel Kicllof revisará tarifas de luz y las ganancias de las empresas

En el marco del discurso por la apertura de sesiones ordinarias, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió que revisarán los cuadros tarifarios en materia eléctrica. Además, denunció que hallaron una dolarización en la estructura de costos que no estaba contemplada.

El mandatario recordó una de sus primeras medidas al frente del gobierno: suspender el aumento de tarifa de luz que había resuelto la gestión de María Eugenia Vidal para enero de este año en un 25%. Sin embargo, en la descripción de ese proceso, el gobernador detalló cláusulas a favor de las empresas.

“El 31 de enero decidimos suspender aumentos tarifarios luego de reuniones con el sector”, destacó Kicillof. En esa línea, añadió: “Se resolvió revisar los cuadros tarifarios, en los que encontramos un componente en dólares”.

A su vez, detalló: “Cuando subía el dólar, subía la tarifa, lo cual no tiene ningún tipo de justificación económico. Los costos no se median por inflación mayorista, y una parte de la tarifa se pagaba en dólares”. Y adelantó: “Vamos a hacer una revisión integral de las tarifas y analizar las ganancias de las empresas, si hicieron las obras”.

“Tienen que ser justas las tarifas. No se puede beneficiar a un sector a costilla del resto de la sociedad, de los que producen, de los que trabajan. No es cuestión de amigos y enemigos, simplemente no puede ser. Si está mal hecho, hay que volver a hacerlo”, concluyó.