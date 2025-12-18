Rubio anuncia que EEUU sancionará a jueces de la CPI por atacar a Israel

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, camina el día de una sesión informativa clasificada para todos los senadores sobre la situación en Venezuela, en el Capitolio en Washington, D.C.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el jueves que Estados Unidos sancionó a dos jueces de la Corte Penal Internacional por atacar a Israel.

"Hoy, estoy designando a dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), Gocha Lordkipanidze de Georgia y Erdenebalsuren Damdin de Mongolia, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14.203", dijo Rubio en un comunicado, refiriéndose al decreto que el presidente Donald Trump firmó en febrero sancionando a la CPI.

"Estos individuos han participado directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos israelíes, sin el consentimiento de Israel", agregó.

Estados Unidos e Israel no son miembros de la CPI.

Las sanciones impuestas por Estados Unidos en febrero incluyen la congelación de los activos estadounidenses de las personas designadas y la prohibición de que estas y sus familias visiten Estados Unidos.

Con información de Reuters