Axel Kicillof y Sergio Massa reactivaron la campaña: "A Macri solo lo disfrutan los dueños de la timba financiera"

El candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el primer candidato a diputado nacional por el mismo distrito, Sergio Massa, continuaron con la campaña de cara a las elecciones generales de octubre en Pilar y ambos hicieron énfasis en una gestión que impulse la industria y las Pymes.

"Buenos Aires es la locomotora más importante que tiene la Argentina para el desarrollo. Y si esa locomotora no funciona, difícilmente las otras provincias puede sentir que avanza", comenzó Massa, quien no solo estaba acompañado por Kicillof, sino que también se encontraba el candidato a intendente del distrito, Federico Achával.

El exintendente de Tigre ponderó: "Axel y el equipo con el que viene trabajando tiene al tema producción como valor central. Y eso, para cada uno de ustedes, es realmente muy importante".

Además, Massa hizo un diagnóstico contundente de la gestión de Mauricio Macri: "Que este gobierno fracasó, lo sabemos y lo padecemos todos. Lo sufren las Pymes, pero lo disfrutan los dueños de la timba financiera. Nuestro país tuvo un gerente en una empresa llamada Argentina. Que lo único que hizo fue hacernos perder valor, endeudarnos".

Luego le tocó el turno al exministro de Economía, quien agradeció las muestras de afecto que recibió en los 80 mil kilómetros recorridos en la Provincia en los últimos tres años: "Esa famosa grieta no es algo que venga desde abajo o desde nosotros, sino que hubo un trabajo importante para que no existiese ese intercambio que creemos fundamental y necesario para el futuro que nos espera".

"No encontré ni agresión, ni indiferencia, ni enojo. Sino, ante lo que está sucediendo, vi la necesidad de buscar puntos de contactos y de acuerdo para poder revertir y sacar adelante el problema de cada uno. No encontré a nadie que tuviera problemas personales, o de enojo, todo lo contrario. Lo que creo que está pasando en Argentina es que experimentamos una etapa donde ocurrieron varias cosas inesperadas para muchos. No les tengo que contar como están cada una de las empresas del Parque Industrial que reflejan lo que ocurre en toda la Provincia", aseguró Kicillof.

Y concluyó: "Empresas que tenían problemas en un proceso de expansión. Después de 2015, estamos en un sálvese quien pueda".