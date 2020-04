Axel Kicillof se sometió a un test para saber si tiene coronavirus

Axel Kicillof se sometió a un test médico para determinar si tiene coronavirus luego de confirmar que no asistirá a la reunión que encabezará el presidente Alberto Fernández antes de la presentación de la oferta a bonistas privados y en cambio lo hará a través del sistema de videoconferencia. También su ministro de Salud, Daniel Gollán, se realizó el examen anoche y el resultado fue negativo.

"Esta mañana, por recomendación del cuerpo médico y dada la responsabilidad social que implica su cargo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se realizó el test para diagnosticar COVID 19", comunicaron desde la gobernación. El resultado, se espera, estará al finalizar el día.

El examen se realizó en la propia casa de gobierno y en estos momentos, confirmaron desde la Provincia, el mandatario se encuentra trabajando de forma normal y estará allí todo el día.

Si bien "el gobernador no mantuvo contacto estrecho con casos confirmados, ni presenta ningún síntoma", aun así se aclara que "la realización de dicho test es para llevar tranquilidad a los bonarerenses, y para dar por finalizada la proliferación de especulaciones que, irresponsablemente, se desató alrededor de este tema".

"De esta manera, en las próximas horas se conocerá el resultado y, tal como declaró esta mañana Kicillof, se dará a conocer públicamente", finaliza el comunicado.

Por lo tanto, el mandatario provincial confirmó que no iba a participar del encuentro entre Fernández y los Gobernadores. "Lo vengo hablando con los médicos, me recomiendan el hisopado, por eso me lo voy hacer inmediatamente y voy a comunicar el resultado", afirmó Kicillof.

La reunión que encabezará el jefe de Estado tiene como objetivo presentarle a los gobernadores la oferta que hará el Gobierno a los bonistas privados para renegociar la deuda.