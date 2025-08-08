Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el viernes 8 de agosto

Viernes con frío matinal y sol durante la tarde: se esperan 4°C de mínima y 14°C de máxima en la ciudad de Córdoba.

El clima en Córdoba para este viernes 8 de agosto se presenta con condiciones estables, sin probabilidad de lluvias y con temperaturas que se mantendrán en niveles propios del invierno. Según el pronóstico del tiempo, el día estará mayormente despejado, con cielo limpio y vientos suaves del sector sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas para este viernes

El clima para la jornada de este viernes en la ciudad de Córdoba tendrá una temperatura mínima de 4°C al comenzar el día, mientras que la máxima alcanzará los 14°C durante la tarde. Este rango térmico se ubica dentro de lo habitual para la región en esta época del año, con mañanas frías y tardes algo más templadas pero aún frescas.

La amplitud térmica será marcada, por lo que se recomienda considerar abrigo durante las primeras horas del día, especialmente en zonas rurales o periféricas donde el descenso térmico suele ser más pronunciado.

Condiciones del cielo, vientos y humedad

De acuerdo al pronóstico del tiempo, el cielo se mantendrá despejado durante toda la jornada, sin presencia de nubosidad significativa. Esta condición favorece una mayor presencia de sol, aunque no se traduce en un aumento sustancial de la temperatura, debido a la época invernal.

Los vientos soplarán del sector sur a una velocidad estimada de 3 km/h, lo que genera una circulación suave, sin ráfagas fuertes ni cambios bruscos en las condiciones climáticas. La probabilidad de precipitaciones será nula (0%), lo que garantiza un día seco y estable.

El ambiente se mantendrá entre frío y fresco, sin variaciones térmicas importantes respecto a los días anteriores. La estabilidad del aire y la ausencia de nubosidad podrían favorecer la formación de heladas débiles en áreas rurales durante las primeras horas del día.

Perspectivas para el fin de semana en Córdoba

La jornada estará libre de nubosidad y precipitaciones, con vientos leves del sur.

Tras un viernes con buen tiempo, las condiciones meteorológicas en Córdoba continuarán estables durante el fin de semana. Si bien aún se esperan temperaturas frías en las mañanas, no se prevén lluvias ni eventos climáticos de importancia.

El sábado y domingo se mantendrán con cielo mayormente despejado, con mínimas cercanas a los 5°C y máximas que podrían superar levemente los 15°C, de acuerdo a los primeros reportes del pronóstico del tiempo extendido. Los vientos continuarán siendo leves, sin rotaciones bruscas ni efectos que alteren la sensación térmica de forma significativa.

Estas condiciones favorecen actividades al aire libre, aunque será importante prestar atención a la evolución de la humedad, que podrían variar según la ubicación geográfica dentro del territorio cordobés.