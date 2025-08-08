Llega Argentina Reloaded, una cata de vinos con más de 100 etiquetas y 50 productores nacionales: cuándo es y dónde comprar entrada

Este sábado 9 de agosto, Buenos Aires será la sede de una nueva edición de Argentina Reloaded, la cata de vinos que ofrece más de 100 etiquetas de 50 productores argentinos. Cómo sacar las entradas y ser parte de este evento gastronómico destacado.

Argentina Reloaded, la distinguida cata de vinos con más de 100 etiquetas

Creado por la sommelier Paz Levinson, el evento tendrá su segunda edición local este sábado en Casa Cavia, Palermo Chico. Se podrá disfrutar de más de 100 etiquetas seleccionadas pertenecientes a más de 50 productores del país. En formato Open Wine & Food Pairing, la experiencia ofrecerá la oportunidad de disfrutar de un evento gastronómicos de alto nivel, diseñados para conectar a bodegas, sommeliers, cocineros, distribuidores y prensa especializada.

Desde su creación en 2022, Argentina Reloaded se consolidó como una plataforma de visibilidad estratégica para el vino argentino en el exterior. Contó con ediciones en Londres, París, Pekín, São Paulo, Oslo, Ámsterdam y Beaune, entre otras ciudades. Su diferencial está en la curaduría: cada ocasión pone en diálogo lo sensorial con lo territorial, para contar —a través de cada vino— una historia de origen, identidad y transformación.

Llega Argentina Reloaded, una cata de vinos con más de 100 etiquetas y 50 productores nacionales: cuándo es y dónde comprar entrada

La edición 2025 en Buenos Aires representa un punto clave en el calendario de la industria. No solo por la presencia de etiquetas consagradas como Zuccardi, El Enemigo, Altos Las Hormigas o Riccitelli, sino también por la inclusión de proyectos emergentes como Canopus, Casa Yague, Pielihueso, y Tequendama, que expresan la diversidad actual del mapa vitivinícola argentino.

Además, el evento contará con la participación de figuras clave de la enología argentina como Matías Michelini, Alejandro Sejanovich, Sofía Elena, Patricia Ferrari y Andrés Vignoni, entre otros. El acompañamiento gastronómico está diseñado por Julieta Caruso, chef ejecutiva de Casa Cavia.

La propuesta se organizará en tres salones con estaciones diferenciadas, para que cada visitante pueda explorar, a su ritmo, distintas experiencias de maridaje:

uno estará dedicado a quesos, charcutería, panes artesanales, frutos secos, escabeches y aceitunas

otro ofrecerá variedad de sándwiches, ensaladas, profiteroles salados y stracciatella con vegetales asados;

el otro será íntegramente dulce, con opciones como crème brûlée, alfajores, mousse de chocolate, carrot cake, y mucho más.

La dinámica propone un recorrido libre entre vinos y bocados, en un entorno patrimonial como lo es Casa Cavia, reconocida por la Guía Michelin. Delvis Huck —head sommelier del restaurante y recientemente distinguida como Sommelier del Año por Tim Atkin— está a cargo de la organización, recepción y gestión de los vinos, cuidando cada detalle del encuentro.

Cómo ser parte de Argentina Reloaded: a dónde comprar las entradas

Argentina Reloaded Buenos Aires se realiza este sábado 9 de agosto de 13 a 16 hs en Casa Cavia, Palermo Chico. Las entradas para la cata tienen un valor de $100.000 por persona y solo se pueden adquirir de manera anticipada a través de la página oficial de Casa Cavia.