Aumentan hasta $8000 el límite de extracción de efectivo en distintos comercios

Ya no existe una única manera de retirar efectivo en Argentina. En los últimos años, los usuarios comenzaron a utilizar cada vez más la opción de retirar dinero en distintos comercios como supermercados, estaciones de servicio, farmacias, locales de comida rápida y Pago Fácil/Rapipago.

En ese contexto, y ante una mayor demanda de los comercios y de los consumidores, el tope para retirar pesos se incrementó hasta $8.000 desde el límite anterior de $5.000. Este monto se encuentra siempre sujeto a la existencia de fondos en la cuenta bancaria del usuario.

En la mayoría de los locales exigen que, antes de retirar dinero, los consumidores efectúen una compra con su tarjeta de débito, que puede ser tanto Visa como Mastercard. La compra no tendrá que tener ningún monto en particular. Igualmente, en el ticket de compra se tiene que ver reflejado que la extracción no tuvo costos adicionales.

Por este motivo, los locales comerciales se ven incentivados a dar el servicio ya que conlleva un aumento de las ventas. Además, las grandes cadenas comerciales lo contratan para retirar la recaudación de sus sucursales al final de cada jornada.

Según el Informe de Inclusión Financiera del Banco Central, en Argentina existen 4.900 “puntos de extracción extrabancarios”, es decir, que no son cajeros automáticos.